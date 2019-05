Camper | i più belli per viaggiare in Europa

gqitalia

(Di venerdì 24 maggio 2019) L'estate si avvicina e idi ogni tipo si preparano a quello che per loro è il momento più importante dell'anno. Luglio, agosto e settembre sono infatti i mesi preferiti dagli italiani (64%) pera bordo delle case su ruote. Un dato che Yescapa - la piattaforma disharing leader in- ha ricavato analizzando il comportamento dei suoi utenti. Condividere il proprio mezzo con gli altri viaggiatori vuol dire ammortizzare i costi di mantenimento di un veicolo che di solito viene utilizzato solo 70 giorni l’anno a fronte di oltre 3.000 euro di costi annuali, tra bollo, assicurazione, revisione e manutenzione varia. La scelta è davvero ampia, trae van. Ce n'è per tutti i gusti; spaziosi, colorati, artigianali e ricchi di personalità. Ecco alcuni dei più interessanti: Citroen HY del 1973 Ritrovato in un pagliaio nel 2014, questo Citroen HY del 1973 è dotato ...

