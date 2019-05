Bari | docente universitario accusato di violenza sessuale resta in servizio

Bari - 'soldi e rapporti intimi per superare gli esami' : indagato il docente Fabrizio Volpe : Sono accuse gravissime quelle mosse da due studentesse dell'Università di Bari, della facoltà di Giurisprudenza, nei confronti del docente e titolare della Cattedra di Diritto Civile presso l'ateneo pugliese, Fabrizio Volpe. Già da tempo l'uomo è sotto i riflettori della Procura di Bari per tali accuse, ma ora, per il docente, è arrivata la notifica del rinvio a giudizio. Dovrà rispondere dei reati di concussione, violenza sessuale aggravata e ...

Bari - chiesto processo per docente universitario : “Chiedeva sesso e soldi per superare gli esami” : sesso e soldi per superare l’esame di Diritto Civile. È quello che avrebbe chiesto il professore Fabrizio Volpe a due studentensse dell’Università di Bari. Per questo motivo la procura del capoluogo pugliese ha chiesto di processare il docente con le accuse di concussione, tentata concussione, violenza sessuale aggravata e tentata violenza sessuale. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2011 e il 2015. Secondo il pm Marco ...