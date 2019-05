Varedo | colpi di fucile in pieno giorno | a terra 34enne marocchino

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) L'uomo si stava dirigendo verso l'area dell'ex Snia, zona industriale dismessa ben nota per il traffico di sostanze stupefacenti: gli inquirenti non escludono al momento alcuna pista, ma le indagini si indirizzano verso il mondo dello spaccio Federico Garau  Luoghi:

LattuadaAlberto : Colpi di fucile in strada, 34enne colpito a Varedo - Il Notiziario - EmergenzaH24 : RT @ilNotiziarioInd: Colpi di #fucile in strada, 34enne colpito a #Varedo - ilNotiziarioInd : Colpi di #fucile in strada, 34enne colpito a #Varedo -