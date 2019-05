Era scritto nel testamento! Il cane sano soppresso per essere sepolto con la padrona (Di giovedì 23 maggio 2019) Era perfettamente sano e probabilmente avrebbe vissuto ancora a lungo ma, per rispettare le ultime volontà della padrona, il cagnolino è stato portato in una clinica veterinaria, soppresso e poi cremato per essere seppellito infine accanto alla donna defunta. È quanto accaduto a Emma, ??un esemplare femmina di shih tzu che fino al marzo scorso aveva vissuto con la sua padrona nella sua casa di Richmond, nello stato della Virginia, negli Stati Uniti. Alla morte dell'anziana donna, l'esecutore testamentario ha scoperto infatti che nelle ultime volontà la signora aveva elencato espressamente cosa fare del cane: Emma doveva essere soppressa per trovare posto accanto a lei nella tomba. Una scelta che ha creato non poche polemiche e proteste nello stato americano a partire da quelle degli addetti del rifugio per animali dove il cane ha trovato riparo fino alla soppressione.



baudogIT : Usa, un #cane (sano) è stato #soppresso per essere sepolto con la padrona. È polemica sulle ultime volontà testamen… - RedazioneTGF24 : Usa. Un cane (sano) è stato soppresso per essere sepolto con la padrona: è polemica. - rosaria62 : Non riesco a commentarla -