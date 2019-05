Tiroide | disturbi nella fertilità femminile e nell' umore

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) In occasione della Settimana delladal 20 al 26 maggio 2019, promossa con lo slogan ''Amo la mia... e faccio la cosa giusta'' eGiornata mondiale del 25 maggio, saranno numerose le iniziative, visibili sul sito e sulla pagina Facebook dedicata. Il fabbisogno raccomamandato di iodio negli adulti è 150 microgrammi (mcg) al giorno, la carenza di iodio porta alla formazione del gozzo, noduli e ipotiroidismo. L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda il sale iodato a tavola e l'utilizzo di integratori quando è necessario come per esempio in gravidanza e in allattamento, condizionie quali le raccomandazioni giornaliere sono di 250 mcg.dell'Andrea Giustina e i colleghi della Società Europea di Endocrinologia (Ese) durante le numerose iniziative dedicate alla, cercheranno di focalizzare l'attenzione delle persone ...

