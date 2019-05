NCIS 16 | il colpo di scena finale | ecco chi ritorna nella squadra di Gibbs

tvzap.kataweb

(Di giovedì 23 maggio 2019) Da quando è andato in onda uno spot in cui compariva Ziva David durante il SuperBowl 2019 tutti i fan stavano aspettando la rivelazione. Ziva tornerà? Cos’ha fatto finora? Cosa la spingerebbe a tornare? E gli sceneggiatori disono riusciti in quello che non sono riusciti quelli di Game of Thrones: stupire il pubblico. Attenzione spoiler,16×24: Daughters Suldell’ultima puntata della 16esima stagione di, mentresua cantina ad intagliare la barca si apre improvvisamente la porta e compare lei: Ziva. Che senza girarci troppo attorno esordisce con “Ciao, non abbiamo tempo per i convenevol: sei in pericolo”. Lui è comprensibilmente sotto shock al che Ziva domanda “Bene, non c’è niente che vuoi dire?”. E il nostro Jethrodice solo una parola (con gli occhi lucidi): “Ziva”. Il ritorno ...

