Le due manifestazioni sulla strage di Capaci Distanti tra loro

(Di giovedì 23 maggio 2019) Le polemiche politiche non hanno risparmiato le cerimonie in memoria di Giovanni Falcone. A Palermo, accanto ai lenzuoli con gli slogan contro la mafia, ne sono comparsi alcuni contro Matteo Salvini e il sindaco Leoluca Orlando ha lasciato uno dei luoghi delle commemorazioni per non essere presente insieme al leader della Lega. "Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia. Un siciliano che vota Salvini è un siciliano senza dignità" si legge su uno dei manifestini nel centro di Palermo e che ricordano quelli di Addiopizzo che anni fa 'armarono' la resistenza contro il racket con la scritta: "Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità". I manifestini sono apparsi tra piazza Verdi, la cattedrale e piazza Pretoria, mentre su alcuni lenzuoli appesi ai balconi, simbolo dal tempo delle stragi della ...

