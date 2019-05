laragnatelanews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il ban imposto dal governo statunitense su, inserita nella “entity list” commerciale, in questi giorni sta avendo una serie di effetti inevitabili che si ripercuotono sul colosso cinese. La prima reale conseguenza ha riguardato Google, costretta a sospendere ala licenza per l’uso della versione commerciale di. Il ban è stato in effetti posticipato di tre mesi (fino ad agosto) e la stessahato più volte che i dispositivi già in commercio continueranno a ricevere gli aggiornamenti previsti. Ma a preoccupare maggiormente sono i dispositivi che verranno commercializzati in futuro. Ed è per questo che proprio dal produttore cinese è arrivata unaufficiale ad una serie di indiscrezioni che negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. Il CEO di, Richard Yu, hato che l’azienda lancerà sul ...

Asgard_Hydra : Huawei Ban: Panasonic prima conferma e poi smentisce l'interruzione delle forniture - laragnatelanews : Huawei conferma: un sistema operativo proprietario in Autunno (per sostituire Android) - evyna : Huawei conferma: un sistema operativo proprietario in Autunno (per sostituire Android) -