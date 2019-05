oasport

(Di giovedì 23 maggio 2019) Lewisha chiuso alla prima sessione didel GP di, con il tempo di 1:12.106,un’accesa battaglia con il compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen (Red Bull) staccati di meno di un decimo. La maggior parte degli sforzi dei team sono stati volti a migliorare il feeling in vista della qualifica che qui nel Principato è più che mai determinante, e la Ferrari è sembrata abbastanza competitiva nella prima fase, salvo poi pagare qualche decimo nel finale. Charles Leclerc, padrone di casa, ha portato la sua Rossa in quarta posizione a 361 millesimi di ritardo dal britannico mentre Sebastian Vettel ha trovato del traffico nel suo tentativo finale e ha accusato sette decimi. Molto bene in avvio di weekend Renault e Alfa Romeo mentre non ha preso nemmeno il via Carlos Sainz per via di problemi elettrici alla batteria della sua McLaren. Curioso ...

OA_Sport : F1, Risultato e Classifiche GP Monaco 2019: prove libere 1. Hamilton al comando dopo una serrata lotta con Bottas e… - kaIos87 : @Linus3k Guarda se ci penso mi imbarazzo ?? però nonostante il risultato disastroso era comunque un genere diverso.… - thaleedoo : @kompagno Sì ma ti parlo di sondaggi, classifiche, dischi venduti, indagini fatte da NME, Rolling Stone e simili ne… -