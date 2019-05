Elezioni Europee | exit poll in Olanda | i laburisti primo partito | agli euroscettici 4

Elezioni Europee - Forza Italia fa il poker di “impresentabili” : Berlusconi e tre dei suoi nella lista dell’Antimafia : Forza Italia sbanca alle Europee. E fa poker con tre giorni d’anticipo. Quattro candidati impresentabili su cinque, infatti, sono esponenti del partito di Silvio Berlusconi. Tra questi c’è lo stesso ex presidente del consiglio, condannato in via definitiva per frode fiscale nel 2013, decaduto per la legge Severino e poi riabilitato nel maggio scorso. Il bollo d’impresentabile per l’ex cavaliere, però, è legato ai ...

Secondo gli exit poll delle Elezioni Europee nei Paesi Bassi - il Partito Laburista è in testa col 18 per cento dei voti : Sono usciti gli exit poll dalle elezioni europee nei Paesi Bassi, il primo paese europeo a tenere il voto (insieme al Regno Unito, dove i seggi chiuderanno alle 23 italiane). Secondo la rilevazione, realizzata dall’istituto Ipsos, il Partito Laburista (di

Silvio Berlusconi "impresentabile" : bomba della Commissione a tre giorni dalle Elezioni europee : A tre giorni dalle Elezioni europee, ecco lo sfregio della Commissione parlamentare antimafia, che ha esaminato le segnalazioni delle Procure: in tutto, sono cinque i candidati che bollano come "impresentabili" in base al Codice di autoregolamentazione. Quattro sono di Forza Italia, uno di CasaPound

Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato di votare alle Elezioni europee : Nel Regno Unito si sono registrate molte difficoltà per gli stranieri che hanno cercato di votare alle elezioni europee, che nel paese si sono tenute oggi (i seggi sono aperti fino alle 23 italiane). Decine di persone hanno scritto sui

Elezioni Europee - 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia : ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella : Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella, il consigliere comunale di Forza Italia finito ai domiciliari nell’inchiesta sulle tangenti Lombardia, sono nella lista dei 5 impresentabili stilata dalla commissione Antimafia in vista delle Elezioni Europee. L'articolo Elezioni Europee, 5 “impresentabili” per la commissione Antimafia: ci sono anche Silvio Berlusconi e Pietro Tatarella proviene da Il Fatto Quotidiano.

Programma M5S Elezioni Europee 2019 : i 6 punti presentati : Programma M5S elezioni europee 2019: i 6 punti presentati Il MoVimento 5 Stelle è una forza politica relativamente giovane. L’Europa, o meglio la relazione tra il nostro Paese e le istituzioni europee, ha rappresentato un argomento talvolta divisivo per la base del MoVimento. Tra chi, soprattutto in passato ha avuto una posizione fortemente critica verso l’Europa con spinte anti-europeiste, e chi invece pur ritenendo sbagliate ...

Elezioni Europee 2019 : Salvini “puntiamo al 30% - sento affetto in giro” : Elezioni europee 2019: Salvini “puntiamo al 30%, sento affetto in giro” Lui dice che ai sondaggi crede sempre molto poco. Eppure quelle stesse rilevazioni, su cui ora vige silenzio tombale, lo davano come favorito con ampio margine alle Elezioni europee di domenica 26 maggio. Matteo Salvini lo sa bene e, in linea con la fase zen più volte annunciata, in collegamento con L’Aria che tira non si sbilancia. A Myrta Merlino che gli ...

Schede Elezioni Europee 2019 : che fine faranno dopo lo spoglio : Schede elezioni europee 2019: che fine faranno dopo lo spoglio Schede elezioni europee 2019: in merito alla prossima consultazione elettorale stiamo provando a raccontare vari aspetti, comprese alcune curiosità. Come ad esempio le modalità con cui talvolta viene infranta la normativa che viene la pubblicazione dei sondaggi quindici giorni prima del voto di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo. Qui invece trattiamo un altro aspetto ...

Salvini toglie ogni dubbio : 'Il governo continua al 100% dopo le Elezioni europee' : Archiviate le elezioni europee, a prescindere da quello che sarà il risultato delle urne, Lega e Movimento 5 Stelle continueranno a governare assieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio 1. Il titolare del Viminale ha sottolineato: "Il governo continua al 100% dopo le elezioni ed è falso che non ci parliamo più con Luigi Di Maio. Con lui ci ...

Elezioni Europee - Giorgia Meloni e la sfida di Fratelli d’Italia a #CorriereLive Diretta : Che succederà dopo il voto? La leader del partito di centrodestra e le ipotesi di un cambio di governo

Se le Elezioni Europee fossero un episodio di Game of Thrones : Geert Wilders, leader del partito di estrema destra olandese Partito per la libertà, vota in un seggio per le europee (foto: BART MAAT/AFP/Getty Images) Forse – meglio ancora: probabilmente – vi è capitato di immedesimarvi in un personaggio di Game of Thrones, la seguitissima serie di Hbo. Quasi sicuramente, però, non avete mai pensato che gli europei di oggi somigliassero in qualche modo ai personaggi della saga. Eppure, secondo ...

Elezioni Europee e futuro del governo - Luigi Di Maio ospite di #Corrierelive La diretta : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle negli studi del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #Corrierelive

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le Elezioni Europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

Come e quando si vota per le Elezioni europee : Si vota domenica, dalle 7 alle 23, con una legge elettorale diversa dalle elezioni nazionali: le cose da sapere