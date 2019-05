Diventare immortale può essere bellissimo | atroce e anche comico

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Eleonora Barbieri L'autore di «Una vita senza fine» racconta il suo tour nelle cliniche da fantascienza Frédéric Beigbeder non ha proprio l'aria di uno di «quei nerd incapaci di accettare il destino», ovvero (questo intende la coprotagonista del suo romanzo) quei miliardari hi-tech della Silicon Valley che inseguono il sogno di un uomo post-umano e. Eppure, in Una vita senza fine (Bompiani, pagg. 300, euro 19; lo presenterà l'8 giugno a Villa Bardini a Firenze, per «La città dei lettori») va a caccia dell'eternità, seppure con francese «frivolezza»; del resto lui, 54 anni, ex pubblicitario, ex conduttore tv, editore, critico, scrittore, migliore amico di Michel Houellebecq, è francesissimo, coi modi disinvolti, il sorriso smagliante, il capello lungo, la camicia bianca sbottonata... L'idea, spiega sotto il sole di Roma, era proprio di «scrivere un romanzo leggero e ...

alessandrogn : RT @FrascaValeria1: Diventare immortale. Oggi #fredericbeigbeder su @ilgiornale grazie a @ele0norab e @alessandrogn @libribompiani prossima… - cittadeilettori : RT @FrascaValeria1: Diventare immortale. Oggi #fredericbeigbeder su @ilgiornale grazie a @ele0norab e @alessandrogn @libribompiani prossima… - FrascaValeria1 : Diventare immortale. Oggi #fredericbeigbeder su @ilgiornale grazie a @ele0norab e @alessandrogn @libribompiani pros… -