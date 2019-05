De Masi-Giannuli-Marescotti | Chi come noi è deluso da M5S voti la Sinistra

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Tre delusi del Movimento 5 Stelle, in vista delle europee, invitano a votare La. Aldo Giuannuli, politologo e storico, Domenico De, sociologo del lavoro e Ivano, attore e regista teatrale, in una nota congiunta richiamano al voto altri cheloro non si sentono più rappresentati dal Movimento chiarendo che un successo de La“avrebbe la funzione di creare un gruppo di pressione per il rinnovamento dei due partiti (Pd e 5S ndr). La stessa dichiarazione di voto di Fiorella Mannoia a favore de La, che rimette in discussione la sua scelta precedente per il Movimento 5 Stelle, incoraggia noi e ci auguriamo molti altri, a dare un segnale esplicito nella direzione di un cambiamento radicale. Per queste ragioni invitiamo gli elettori del M5S, e quelli insoddisfatti dell’attuale stato di cose, a riflettere ...

