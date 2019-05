De Laurentiis | ' Juve va avanti da 120 anni con stessa società | sono sempre stati aiutati'

Napoli - stoccata shock di De Laurentiis alla Juventus : “loro sempre aiutati - sonoi padroni d’Italia!” : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rifila una velenosa stoccata alla Juventus tirando in ballo dei presunti favori che avrebbero reso più semplice la vittoria del campionato dei bianconeri La Juventus festeggia il suo ottavo scudetto consecutivo e dalle frequenze di Radio Kiss Kiss arrivano pesanti stoccate da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli paragona le due società, sottolineandone le differenze e ...

Sarri alla Juventus? Le parole pungenti di De Laurentiis : JUVENTUS – Aurelio De Laurentiis è stato raggiunto nel pomeriggio dai giornalisti di Sky Sport. Al Presidente partenopeo è stato richiesto un commento sulle voci che vogliono l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, sulla panchina della Juve. Una possibilità che nelle ultime ore ha preso forma, facendo indispettire i tifosi del club campano. Sarri-Juventus? Le […] More

Allegri via dalla Juve - il vecchio retroscena di De Laurentiis : Ieri l’annuncio dell’addio a fine stagione tra Allegri e la Juve. Tecnico livornese che, prima dei cinque anni in bianconero, ha allenato il Milan. All’epoca, però, non solo la Vecchia Signora era sulle sue tracce, ma anche il Napoli c’aveva pensato. Pensiero che restò poi tale, come racconta lo stesso De Laurentiis ai microfoni di Sky. “Con Allegri avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene: ha ...

De Laurentiis : 'Agnelli ha potere - alla Juve hanno regalato 75 milioni per lo stadio' : La chiusura della stagione è oramai alle porte, restano infatti due partite di Serie A, ma i primi due posti sono già definiti da qualche giornata. La Juventus ha trionfato per l'ottavo anno di seguito in campionato, mentre il Napoli ha raggiunto anche quest'anno il secondo posto. In merito alla Serie A ed in generale sul calcio italiano, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in un'intervista al Corriere dello Sport. Oltre a ...

Gomorra - Gianni Parisi - Don Levante - : 'Io - da Troisi a Diego. Napoli - goditi De Laurentiis e prendi Icardi. La Juve...' : Siamo un piccolo paese quattro volte campione del mondo, ma il calcio da noi sembra essersi fermato'. Parliamo di Gomorra . Il suo personaggio, Don Gerlando Levante, è stato uno dei più amati nella ...

Napoli - tifosi contro De Laurentiis : per lo scudetto serve un mercato da Juve : Un'accusa che però viene timidamente respinta da una piccola parte del tifo partenopeo, che invece si è sempre riconosciuta nella politica del presidente, riconoscendogli il merito di aver portato il ...

De Laurentiis : 'Siamo in linea con squadre top europee - Juve con CR7 ha alzato asticella' : Siamo praticamente a fine stagione e dopo la certezza matematica della vittoria dello scudetto da parte della Juventus, la settimana scorsa è arrivata pure l'ufficialità del secondo posto del Napoli, che conferma quindi la posizione dello scorso anno. Da definire ancora la lotta per i restanti posti per le coppe europee e il nome dell'ultima squadra che retrocederà, dopo Chievo e Frosinone. A proposito del Napoli, il suo presidente Aurelio De ...

De Laurentiis e lo sfottò alla Juventus : “Cristiano Ronaldo non è servito a salvarli” : Cristiano Ronaldo da solo non può nulla, serve il gruppo secondo Aurelio De Laurentiis per ottenere i successi desiderati Aurelio De Laurentiis punzecchia ancora la Juventus. Il presidente del Napoli ha rilasciato una breve intervista ai cronisti, riportata da Tuttomercatoweb, a seguito del pranzo con la dirigenza dell’Arsenal: “Il Ronaldo del Napoli? Ronaldo non è servito a salvare la Juventus. Il calcio è uno sport di ...