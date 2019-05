Beautiful Video Spoiler | Steffy torna a casa

Daytime Emmy Awards 2019 : i vincitori. Jacqueline MacIness Wood (Beautiful) è la migliore attrice – Video : Jacqueline MacInnes Wood La 46esima edizione dei Daytime Emmy Awards, cerimonia che premia i migliori programmi in onda nel Daytime USA, si è svolta stanotte al Pasadena Civic Auditorium. Tra i tanti premiati anche Jacqueline MacInnes Wood, l’attrice che presta il volto a Steffy Forrester in Beautiful: a lei è andata la statuetta di miglior attrice protagonista in una serie drammatica. The Young and The Restless, la soap nata dagli stessi ...