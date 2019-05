Agcom ai giornalisti | “Basta con parole di odio e stereotipi che diffondono intolleranza”

fanpage

(Di giovedì 23 maggio 2019) L'Autorità per le Comunicazioni approva un regolamento che dice basta alla diffusione di messaggi che incitano all'e all'intolleranza nei social network così come nelle testate e nelle trasmissioni televisive. Non si tratta però di censura preventiva: la libertà d'espressione rimane legittima sia per i singoli che per gli editori.

