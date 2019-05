A Cannes «C' era una volta a Hollywood» piace da matti

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio a Cannes 2019 ricordano Luke Perry : “Beverly Hills 90210 era un’icona per noi” : È davvero emozionante vedere due star come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio commuoversi mentre parlano di Luke Perry. I due attori hanno infiammato la croisette di Cannes 2019, dove sono arrivati insieme a Margot Robbie e Quentin Tarantino per presentare il nuovo film del regista, "Once Upon a Time in Hollywood". Fan in delirio alla vista dei due divi, ma al quadretto mancava lui, il mitico Dylan di Beverly Hills 90201. Luke Perry è scomparso ...

Cannes 2019 : il red carpet con Leo e Brad per «C'era una volta a Hollywood»

Cannes - Antonio Banderas confessa : "Ero innamorato di Patty Pravo : mi faceva impazzire" : Tra gli ospiti più acclamati del Festival di Cannes di quest'anno ci sono sicuramente Antonio Banderas e Penelope Cruz protagonisti dell'8 1/2 di Almodovar, dal titolo "Amor y gloria", già acclamatissimo dalla critica. Colonna sonora del film è una canzone italiana, "Come sinfonia" di Mina e i due

Tutti i look sfoggiati da Antonio Banderas a Cannes : Non è facile trovare un’immagine relativa al Festival di Cannes in corso che ritragga Antonio Banderas in posa. Il suo, d’altronde, è stato più un interminabile show, in particolare modo durante il momento del photocalling: smorfie, salti, esercizi ginnici… Il protagonista di Dolor y Gloria, il nuovo film di Pedro Almodovar dove recita a fianco dell’inseparabile amica Penelope Cruz, ha infiammato ...

Cannes 2019 : LES MISERABLES di Ladj Ly - La recensione : Estate 2018, la Francia è campione del mondo di calcio e per le strade di Parigi la festa è unanime. Un gruppo di adolescenti prende parte ai caroselli per poi fare ritorno nella periferia dove giorno dopo giorno conducono un’esistenza vuota e in bilico tra legalità e illegalità. Qui, l’unità di polizia speciale deve combattere senza sosta per tenere inalterato l’equilibrio sociale e garantire ai ragazzi un futuro migliore. Chiaramente però il ...

Eva Longoria a Cannes : «Un revival di Desperate Housewives? Direi subito sì» : Eva Longoria è attrice, regista ma anche e soprattutto produttrice. «Un lavoro che mi piace molto, mi stimola e sento più mio, più della recitazione», ha raccontato a Woman in Motion, appuntamento organizzato al Festival di Cannes da Kering, che porta ogni anno le donne dello showbiz a ...

Festiva di Cannes 2019 - Alain Delon premiato : “Penso a questo come alla fine della mia carriera” : “Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”. È un Alain Delon in lacrime quello che scende dal palco di Cannes dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Uno scatolino di plastica con dentro un rametto dorato che Alain osserva con malcelato distacco e una punta di malinconia. Dopo i convenevoli di rito glielo porge la figlia Anouchka, nata dalla relazione in tarda età con la top model olandese Rosalie van ...

Cannes 2019 - Alain Delon : ritratto della Palma d’oro alla carriera. Amori - successi - cani e amicizie scomode : Cinema Cannes 2019, Pedro Almodovar: “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” di Anna Maria Pasetti Leggenda vuole che a far esordire Alain Delon al cinema nel 1957 con il lungometraggio Quand la femme s’en leve (in italiano: Godot) sia stata l’insistenza non tanto del ...

Quando a Cannes c'era Diana (con Carlo) : Il festival di Cannes 2019 sta entrando nel pieno (i più attesi – martedì 21 – Brad Pitt e Leonardo DiCaprio) ma una delle foto più belle delle star sulla Croisette è data 1987: protagonista Diana Spencer. La principessa all'epoca aveva 26 anni e il suo ruolo era tutt'altro che «comodo». ...

Festival di Cannes 2019 - ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

Les Miserables a Cannes : Victor Hugo nella rabbia delle banlieue : Non sono i gilets jaunes ma è la rabbia endemica delle banlieue a infiammare la seconda giornata di Cannes. È il Festival che nel 1995 consacrò con il Premio alla Regia quel manifesto di rivolta che era “La Haine”. Ricordo come fosse ora quel mio primo, emotivo, incontro con Mathieu Kassovitz, quando nessuno dei media italiani se lo filava.“Les misérables”non è “La Haine”, ma ...

Eva Longoria - spacco esagerato a Cannes : Nel mondo dello spettacolo, maggio fa rima con Festival di Cannes. Eccoci dunque al consueto appuntamento annuale col festival cinematografico più famoso del mondo. Per la serata inaugurale non sono mancate le dive sul red carpet, da Selena Gomez a Tilda Swinton fino alla più navigata sulla Croisette: Eva Longoria. L’attrice, in veste di ambasciatrice per L’Oreal, frequenta l’evento da almeno un decennio. Quest’anno però l’avvenimento ha un ...

Gli zombie di Jarmusch invadono così Cannes nella serata di partenza - : Stefano Giani Sulla passerella del Grand Theatre Lumière il regista sfila con il cast di “The dead don’t die”, simbolica satira della società attuale in cui morti viventi con il telefonino in mano si aggirano per le strade di un paese in cui gli umani sono alle prese con una catena di morti misteriose che la polizia riesce faticosamente a spiegare nostro inviato a Cannes Gli zombie di Jim Jarmusch invadono Cannes nella serata d’avvio ...

Rambo torna a Cannes : Sylvester Stallone promuoverà il quinto film : Sylvester Stallone sarà fra i protagonisti al Festival di Cannes per presentare immagini esclusive di Rambo V , il film sulle nuove avventure del Veterano del Vietnam. La presenza della star del ...