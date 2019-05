Udinese | Campoccia | “De Paul al Napoli? Merita una grande”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il vicepresidente dell’, Stefano, ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato importanti dichiarazioni. In particolare il dirigente friulano ha parlato del futuro di uno dei pezzi pregiati dell’, Rodrigo De: “La convocazione con l’Argentina rappresenta la crescita del ragazzo. Ogni anni aiutiamo i nostri atleti a mostrare le migliori qualità, bisogna ovviamente dare merito alla società e a chi lo ha valorizzato quest’anno come Velazquez e gli altri allenatori.? Fatemi finire la cura ricostituente e ci risentiamo”, scherzache poi, però, ammette: “Deè un campione chedi vivere un calcio di vertice. Pussetto e Lasagna? Altri giocatori di grande valore. Giuntoli ha giurato di riportare con lui Lasagna? Ne riparleremo al momento giusto”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN ...

CalcioWeb : ?? #CalciomercatoUdinese, le parole di #Campoccia ?? '#DePaul merita una grande' - apetrazzuolo : UDINESE - Campoccia: 'Napoli? Di De Paul e Lasagna ne riparleremo al momento giusto' -