ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019)che glihanno votato male preferendo il M5s e che da sempre il popolo, tra Gesù e, sceglie? Se fosse così si spiegherebbe perché glihanno scelto 3 volte in 20 anni Berlusconi. E comunque è lui che ricorda di più, visto che è un pregiudicato”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul risultato delle ultime elezioni politiche. Ospite della trasmissione è anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo e vice presidente di Forza Italia, che minimizza le parole dell’ex Cavaliere, definendole “provocazione”. Autista ncc insegue Di Maio e lo contesta: “Sono uno dei 200mila che hai fatto licenziare, non ti vergogni?”continua: “Uno non può accusare gli elettori di ...

fattoquotidiano : Travaglio: “Berlusconi dice che votando M5s italiani scelgono Barabba? Ci assomiglia più lui, visto che è un pregiu… - proudman811 : RT @MarceVann: Floris domanda a #Travaglio: 'Cosa ne pensi di Berlusconi e Forza Italia?'. E la risposta non tarda ad arrivare...?? #ByeByeS… -