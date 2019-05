Taekwondo | tutto pronto per le Universiadi di Casoria | l’Italia punta al podio con Botta

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) La Nazionale italiana punterà su Robertoe Daniela Rotolo per provare a strappare una medaglia nell’evento diDai Mondiali di Manchester a una medaglia all’Universiade. La nazionale italiana maschile diper conquistare ilnel torneo che si disputerà nel Palazzetto dello Sport di, dal 7 al 13 luglio,su Roberto, ex campione europeo nella categoria juniores e protagonista ai recenti Mondiali inglesi, finendo tra i primi otto della competizione.è stato anche il compagno di allenamento di Simone Alessio, che a Manchester ha vinto la medaglia d’oro nei -74 kg, il primo italiano di sempre a finire sul gradino più alto delnella competizione iridata. ”Roberto vanta un gran repertorio e l’ottimo risultato ai Mondiali, dove ha sfiorato le semifinali e ha anche battuto il vice campione del mondo, ...

