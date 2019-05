Siamo i visionari Rockets Torniamo dal passato per suonare il futuro

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Paolo Giordano La storica band di "Galactica" pubblica un disco: "controcorrente e uveri strumenti" Dai chi non ricorda i, la band ricoperta d'argento che tra la fine dei '70 e l'inizio '80 suonava Galactica, Electric delight e la cover stravolta di On the road again. Rock, elettronica e una scelta di look che ha lasciato il segno nell'immaginario. Poi stop. Erano i francesi che avevano conquistato l'Europa con un suono allora rivoluzionario che in Italia ha avuto un successo strepitoso. «per l'ultima volta», dice Fabrice Quagliotti che c'era allora e c'è ora in questa band che ha cambiato assetto, si presenta (ovviamente) con un look diverso ma ha sempre uno sguardo al. Quarant'anni fa era quello ipotetico di altri pianeti. Oggi è quello reale del nostro. «Wonderland è un disco che capisce il dramma del nostro pianeta ma non lo vuole ...

