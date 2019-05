Festival di Cannes 2019 | ‘A hidden life’ di Terrence Malick Basta un gesto per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Conviene tenere alta l’attenzione su Alife, il film diche spicca sugli altri nel concorso di, quest’anno un ottimo concorso come non se ne sono visti nelle ultime edizioni. “Quando si abbandona l’idea di vivere a tutti i costi, una luce nuova ti inonda. Prima si aveva fretta e mancava il tempo per fare tutto, ora c’è molto tempo”. Così dice Franz, il soldato incarcerato dai nazisti a Berlino in piena seconda guerra mondiale per essersi rifiutato di giurare fedeltà a Hitler. Il tempo scorre secondo la nostra percezione, certi momenti sono lenti o lentissimi, altri appaiono fulminanti. La parabola della vita di Franz e della moglie Fani è un lento trascorrere alla ricerca di un’armonia. Armonia prima con la natura, nelle montagne austriache nelle quali vivono in simbiosi con i ritmi e i gesti della natura. Poi tra loro, attraverso le lunghe lettere che si ...

