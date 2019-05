È il giorno de “Il Traditore a Cannes 72” | Pierfrancesco Favino incontra Giancarlo

Salone del Libro : Nikita Placco ha presentato “Il giorno di cui non si parla” : Torino, 14 maggio 2019 – Ospite al 32° Salone Internazionale del Libro di Torino, lo scrittore Nikita Placco ha presentato ieri sera il suo romanzo d’esordio Il giorno di cui non si parla, edito da Licosia. La presentazione, che rientrava tra gli appuntamenti del Salone OFF, si è tenuta presso la Sala Molinari della Biblioteca Civica Natalia Ginzburg e ha visto un dialogo tra l’autore e ...

Salone del Libro : Nikita Placco ha presentato “Il giorno di cui non si parla” : Torino, 14 maggio 2019 – Ospite al 32° Salone Internazionale del Libro di Torino, lo scrittore Nikita Placco ha presentato ieri sera il suo romanzo d’esordio Il giorno di cui non si parla, edito da Licosia. La presentazione, che rientrava tra gli appuntamenti del Salone OFF, si è tenuta presso la Sala Molinari della Biblioteca Civica Natalia Ginzburg e ha visto un dialogo tra l’autore e ...

Playoff NBA – Marcus Smart corre verso il ritorno : “il dolore è diminuito - ma valuto giorno per giorno” : Marcus Smart sulla via del recupero: la guardia dei Celtics parla delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio all’addome e non vede l’ora di rientrare sul parquet Durante la serie contro gli Orlando Magic, Marcus Smart ha accusato uno strappo ai muscoli addominali che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. La guardia dei Boston Celtics sta proseguendo verso un lento recupero che dovrebbe ultimarsi nei prossimi ...

Sequestro record di avorio - WWF : “Il massacro di elefanti uno dei crimini più orrendi - 55 uccisioni al giorno” : Nei giorni scorsi in Cina le autorità hanno realizzato un Sequestro record di ben 2.748 zanne d’avorio, che sono il risultato del massacro di 1.374 elefanti. Ne da notizia il Network TRAFFIC, di cui fa parte anche il WWF oltre alla IUCN. Il commercio illegale di specie selvatiche – stimato per un valore di quasi 20 miliardi di dollari USA l’anno – sta devastando alcuni degli animali più preziosi al mondo, come i pangolini ...

Violenza sulle donne - Bongiorno : “Il mio tweet sulle isteriche? Non chiedo scusa. È colpa dei social. Sì a castrazione chimica” : Giulia Bongiorno non chiede scusa. La ministra per la Pubblica Amministrazione era finita al centro delle polemiche per un tweet (poi cancellato) sul Codice Rosso “tre giorni servono a stabilire se si ha a che fare con un’isterica o con una donna in pericolo di vita”. “Non ho nulla di cui scusarmi, questa volta. E glielo dico col cuore”, dice l’esponente della Lega al Corriere della Sera. Che lamenta di essere ...

Hyundai presenta “il giorno della Partita in Europa” : protagonisti top player e tifosi : “Il Giorno della Partita in Europa” va ad alimentare la campagna “For the Fans” di Hyundai, che mette proprio la passione...

Atletica - Tortu diventa Cavaliere della Repubblica : “il giorno più emozionante della mia vita” : Filippo Tortu è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Sono stati consegnati oggi a Palazzo Chigi i diplomi di onorificenza dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Tra gli insigniti anche l’azzurro dell’Atletica Filippo Tortu (Fiamme Gialle), il primo italiano di sempre riuscito a scendere sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri con il tempo di ...