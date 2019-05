Deborah Sciacquatori | la 19enne che ha ucciso il padre ai pm | “La notte avevo il timore

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato“. Così, lache domenica 19 maggio a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al, poi morto, ha spiegato ai pm che indagano sull’accaduto come hanno fatto lei, la madre e la nonna a sopportare i maltrattamenti e le violenze quotidiane di quell’uomo. “La mia vita è stata sempre un inferno, da quando ero bambina. L’unico ricordo bello che ho di mio– ha detto nel verbale – è di quando tra i 6 e gli 8 anni andavamo insieme in palestra. L’amore per la boxe è l’unica cosa che mi ha lasciato”. Eppure, subito dopo averlo colpito, quando ha visto che si accasciava a terra, lo ha preso tra le braccia urlando: “Non ...

