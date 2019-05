Conte-Juventus | “Repubblica” | oggi l’incontro con Paratici | i dettagli

Allenatore Juventus : Inzaghi pista concreta - Conte non tramonta - ma spunta un nuovo candidato! : Allenatore Juventus ancora da decidere e valutare nel corso delle prossime settimane. La società bianconera pensa al futuro e si prepara a metter le mani sulla nuova guida tecnica in vista del futuro. Come trapelato nelle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe valutando molto attentamente la pista Simone Inzaghi. Un profilo affascinante che potrebbe trovare riscontri […] More

La Stampa : smorfia di disapprovazione di Ronaldo sul nome di Conte per la Juventus : Uno dei momenti più toccanti della scorsa settimana è stato la conferenza Stampa di addio del tecnico Allegri, nella quale il presidente della Juventus Agnelli non ha nascosto tutta la commozione per la decisione intrapresa insieme a tutta la dirigenza. La volontà del massimo dirigente bianconero è stata quella di non voler parlare di altri allenatori ma solo di omaggiare il tecnico toscano per il lavoro svolto: come ha riportato la Stampa però ...

Juventus - nuovo allenatore : spiraglio Conte - c’è il nuovo retroscena. Ecco i 5 candidati : nuovo allenatore Juventus- Dopo la festa scudetto e l’addio di Barzagli e Allegri dinanzi al proprio pubblico, la Juventus si prepara alla riflessione in vista del prossimo futuro. Chi sarà il nuovo allenatore bianconero? Tanti i nomi, tante le supposizioni, ma la sensazione è che la società bianconera sceglierà un profilo equilibrato in ottica futura. […] L'articolo Juventus, nuovo allenatore: spiraglio Conte, c’è il nuovo ...

Alessandro Moggi a Tiki Taka : “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma se si inserisse la Juventus…” : Il procuratore Alessandro Moggi, presente negli studi di Tiki Taka, ha lanciato un indizio sulla prossima squadra di Antonio Conte: “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma attenzione, perché se si inserisse la Juventus sceglierebbe col cuore. E il cuore lo porterebbe in bianconero”. E Ciro Ferrara rincara la dose: “Se c’è uno spiraglio per tornare alla Juventus, Conte ci va”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME ...

Juventus - Antonio Conte si allontana : Inzaghi sembra in pole - Deschamps alternativa valida : Quella di Massimiliano Allegri con la Juventus è stata certamente una storia indelebile, da raccontare ai posteri e a chi porta nel cuore questi colori. Tutto cominciò nell'estate del 2014, quando sulla panchina bianconera sedeva Antonio Conte, il quale era riuscito in brevissimo tempo a portare il club ai vertici del campionato di Serie A, dopo lo scandalo calciopoli che si era abbattuto sull'intera dirigenza bianconera tra il 2006 e il 2007. ...

Juventus - i nomi dei bookies per il dopo Allegri : in lizza il sogno Guardiola e il remake Deschamps-Conte : dopo la nota ufficiale che conferma il divorzio tra Juventus e Allegri, si susseguono già i rumors e le indiscrezioni su chi potrebbe occupare la panchina vacante per la prossima stagione. Secondo gli analisti Planetwin365, in testa alle previsioni ci sarebbe Pep Guardiola, fresco di scudetto con il Manchester City in Premier League (4,00), a pari merito con il collega Maurizio Sarri, fortemente conteso anche da Milan e Roma stando agli ...

Juventus : dopo l'addio di Allegri salirebbero le quotazioni di Conte : dopo settimane d'attesa e d'incertezza, oggi la Juventus ha comunicato che Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Nonostante dal 16 aprile, data della sciagurata eliminazione ai quarti di Champions League, il tecnico livornese e Andrea Agnelli avessero ribadito la volontà di proseguire il sodalizio, qualcosa tra loro si era rotto, per cui hanno solo rinviato per un mese l'inevitabile. dopo cinque anni, altrettanti ...

Nuovo allenatore Juventus - tutti i nomi per il dopo Allegri : da Guardiola a Conte - ecco le quote dei favoriti : Dal sogno Guardiola al remake Conte-Deschamps, ecco tutti i papabili al posto di Nuovo allenatore della Juventus: le quote di Planetwin365 dopo la nota ufficiale che conferma il divorzio tra Juventus e Allegri, si susseguono già i rumors e le indiscrezioni su chi potrebbe occupare la panchina vacante per la prossima stagione. Secondo gli analisti Planetwin365, in testa alle previsioni ci sarebbe Pep Guardiola, fresco di scudetto con il ...

Juventus - chi sarà il nuovo allenatore dopo Allegri? Conte - Simone Inzaghi - Pochettino - Mihajlovic o Deschamps : Ora che il divorzio tra la società bianconera e l’allenatore che ha vinto 5 scudetti di fila è stato ufficializzato, chi siederà sulla panchina della Juve? Ecco il totonomi

Allegri-Juventus : è finita. Da Inzaghi a Conte ecco gli scenari : Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di successi Cinque anni di ...

Allegri Juventus - ultime notizie : Conte aspetta la Juve - addio vicino? : Allegri Juventus, ultime notizie: Conte aspetta la Juve, addio vicino? Massimo Allegri siederà ancora sulla panchina della Juventus nella prossima stagione? Al momento, nessuna certezza per quanto riguarda il futuro del tecnico livornese anche se le ultime notizie riferiscono di incontri sempre più frequenti con il Presidente Agnelli: argomento centrale il nuovo progetto dell’allenatore per rendere i bianconeri vincenti anche in Europa; se ...

Juventus - Moggi : 'Se Allegri lascia può tornare Conte' : Queste sono ore di trepidante attesa per capire quale sarà il futuro della Juventus. Infatti, ieri sera, è andato in scena l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, al momento le parti sembrano decise a rivedersi visto che il summit è stato interlocutorio e tutto è rimandato ad un nuovo appuntamento al quale parteciperà anche Pavel Nedved. Si è espresso sulla vicenda che riguarda l'allenatore della Juve anche Luciano Moggi. L'ex dg ...

Juventus - Bernardini : 'Conte ha sbagliato calcoli : le regole degli Agnelli non perdonano' : L'attesa per l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è notevole, in particolar modo da parte soprattutto dei tifosi bianconeri. Sul futuro della panchina bianconera, i media sportivi hanno espresso pareri contrastanti, tanti sostengono la possibilità di una permanenza del tecnico toscano, altri un possibile arrivo di una nuova guida tecnica in estate. Di certo ci si può aspettare ...

(JD) Come può cambiare la Juventus con Antonio Conte : Juventus – Massimiliano Allegri sembra ormai destinato a lasciare la panchina bianconera. Nelle ultime settimane si parla tanto di Conte, Guardiola o Deschamps, tutti obiettivi bianconeri ma che per diverse ragione ancora non hanno trovato conferma. L’ipotesi più avanzata sarebbe quella del ritorno del tecnico Leccese anche se l’Inter sta trattando per portarlo a Milano. […] More