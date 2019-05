Ciclismo | Patrick Lefevere prova a trattenere Julian Alaphilippe nella Deceuninck-Quick

oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il team manager dellastep,, sta cercando dipropria squadra diversi corridori di primo piano contesi dal resto della concorrenza come Elia Viviani, Enric Mas e. Il fuoriclasse francese, in particolare, è reduce da un avvio stagionale fantastico caratterizzato da otto vittorie complessive tra cui spiccano la Freccia Vallone, la Milano-San Remo, le Strade Bianche e due tappe della Tirreno-Adriatico, mentre al momento si sta allenando in preparazione del Criterium del Delfinato e soprattutto del Tour de France 2019.ha dichiarato a Cyclingnews di aver già mandato all’agente diuna prima proposta di rinnovo del contratto del ciclista transalpino in occasione del Tour of California, perciò adesso il manager belga è in attesa di una risposta nei prossimi giorni. “Non so se rimarrà con noi, ...