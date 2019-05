Basket | Playoff Serie A 2019 | Avellino ha più voglia | batte Milano 69-62 e guadagna il

LIVE Avellino-Olimpia Milano Basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : la Sidigas vince gara-3 (69-62). Milano con le spalle al muro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

Playoff Serie A Basket – Dito medio ai tifosi - James Nunnally chiarisce : “l’ho fatto - ma amo Avellino. Ecco cos’è successo” : James Nunnally fa chiarezza in merito al Dito medio mostrato ai tifosi di Avellino: il cestista dell’Olimpia Milano spiega di aver rivolto il gesto ad un solo supporter irpino Al termine di Gara-2 fra Olimpia Milano e Scandone Avellino, James Nunnally si è reso protagonista di un bruttissimo gesto. L’ex cestista dei Rockets, dopo aver segnato 19 punti contro la sua ex squadra, ha rivolto il Dito medio contro i tifosi di ...

Basket - gara-3 Playoff Serie A 2019 : sfida che può essere decisiva tra Avellino e Milano - match point per Sassari contro Brindisi : Per la Sidigas Avellino, l’AX Armani Exchange Milano, l’Happy Casa Brindisi e il Banco di Sardegna Sassari gara-3 delle rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff di Serie A rappresenta già uno snodo cruciale della postseason. Milano in gara-2 è riuscita a pareggiare i conti con Avellino dopo la sconfitta casalinga in gara-1 e ora che la Serie si trasferisce al PalaDelMauro le Scarpette Rosse di coach Simone Pianigiani proveranno a ...

Playoff Basket - il fattore campo è un fattore davvero : Milano si rialza - le altre pronte al match-point in trasferta : Tre serie su quattro possono andare in archivio già tra mercoledì e giovedì sera. Difficile, certo, ma non impossibile. Perché – al netto del tonfo interno dell’Ax Milano in gara-1 contro la Sidigas Avellino – il fattore campo non è un luogo comune ma un fattore per davvero nei quarti di finale dei Playoff di Serie A. Cremona, Venezia e Sassari chiudono il primo doppio impegno interno spostandosi rispettivamente a Trieste, ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia si portano sul 2-0. Trieste e Trento ancora sconfitte : La Vanoli Cremona e la Reyer Venezia concedono il bis anche in gara-2 e si portano sul 2-0 nelle loro rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff della Serie A di Basket. Cremona si è imposta per 89-81 contro l’Alma Trieste, mentre Venezia ha sconfitto la Dolomiti Energia Trento per 69-51. Partita molto combattuta al PalaRadi con i padroni di casa che alla fine riescono a spuntarla, conquistando anche il secondo punto nella Serie. ...

Playoff Serie A Basket – Cremona e Venezia prendono il largo : Trieste e Trento ko in Gara-2 : Cremona e Venezia trionfano in Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A: Trieste e Trento ko, entrambe le Serie 2-0 Continua lo spettacolo dei Playoff del campionato italiano di Serie A di Basket con le Gare-2 delle sfide tra Cremona e Trieste e Venezia e Trento. Sia Cremona che Venezia hanno portato a casa due importanti vittorie, allungando nella Serie 2-0. Cremona ha trionfato davanti al suo pubblico contro Trieste, col ...

Basket - Playoff Serie A 2019 - Gara-2 : Cremona batte Trieste 89-81 e si porta sul 2-0 nella serie : In un’entusiasmante Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di serie A davanti ai suoi tifosi entusiasti la Vanoli Cremona ha battuto al PalaRadi per 89-81 l’Alma Trieste portandosi sul 2-0 nella serie. Nel primo quarto si segna tantissimo e dopo un 8-2 iniziale a favore di Cremona Trieste recupera e si va punto a punto, i padroni di casa dopo i primi dieci minuti sono avanti per 25-24, tra gli ospiti è strepitoso Justin Knox con 13 punti. La ...

LIVE Cremona-Trieste Basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : 89-81 - Vanoli sul 2-0 nella serie! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale di Gara-2 della serie di quarti di finale dei Playoff di Serie A tra la Vanoli basket Cremona e l’Alma Trieste. In gara-1 domenica scorsa i lombardi di coach Meo Sacchetti hanno battuto i ragazzi di Eugenio Dalmasson per una partita all’ultimo respiro, decisa da quattro tiri liberi nelle ultimissime fasi di Drew Crawford, l’MVP della stagione regolare, autore di 21 punti e ...

