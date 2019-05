Allenatore Juventus | arrivano conferme su Klopp | il club bianconero può pagare la

Nuovo Allenatore Juventus - dal sito ufficiale arriva un indizio… : Juventus alla ricerca del profilo giusto per la panchina, l’uomo che sostituirà Massimiliano Allegri potrebbe sbarcare a Torino il 14 giugno La Juventus è a caccia del Nuovo allenatore che dovrà prendere la pesante eredità di Massimiliano Allegri. Diversi i nomi fatti in queste ore per la panchina bianconera, intanto arriva un segnale dal sito ufficiale del club che potrebbe avere un’attinenza con l’arrivo del Nuovo ...

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il nuovo Allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Guardiola Allenatore della Juventus?/ "Ha incontrato Fabio Paratici a Milano" : Guardiola allenatore della Juventus? Si parla di un incontro a Milano con il direttore sportivo Fabio Paratici. Voci non confermate, ma i tifosi sognano.

Allenatore Juventus - l’esilarante risposta di Chiellini su Sarri : Allenatore Juventus – “Allegri ha dato tanto alla Juve, sara’ ricordato a lungo e magari un giorno potra’ tornare”. Sono le dichiarazioni di Giorgio Chiellini che non chiude le porte a un eventuale ritorno dell’Allenatore in bianconero. “Non ho nessun messaggio da inviargli, tanto lo vedra’ a Livorno, lo sentiro’ al telefono – ha aggiunto Chiellini, a margine della serata dedicata ...

Mourinho nuovo Allenatore Juventus?/ 'Repubblica' - 'Mou ha detto no' : i motivi : Mourinho nuovo allenatore Juventus, le ultime notizie: avrebbe la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo. Il giudizio di Biasin.

Juventus - Jurgen Klopp è il nuovo Allenatore ideale : geigenpressing - gol e spettacolo per puntare alla Champions : Juventus alla ricerca del nuovo allenatore ideale,il miglior profilo è quello di Jurgen Klopp: idee tattiche, gol e spettacolo per dare l’assalto alla Champions League Il rinnovo di Massimiliano Allegri sembrava una formalità, ma il finale di stagione della Juventus ha portato con sè diverse spaccature che, giorno dopo giorno, hanno aperto una crepa impossibile da sanare. Il comunicato di venerdì ha messo il tutto nero su bianco: ...

Allenatore Juventus - il clamoroso retroscena per il post-Allegri : Jürgen Klopp molto più di un sogno [DETTAGLI] : Un anno fa, di questi tempi, la Juve aveva da poco vinto lo scudetto e c’erano pochi dubbi in merito alla permanenza di Allegri. Un incontro, più che altro un resoconto finale, prima di confermare le reciproche intenzioni di continuare insieme programmando un futuro importante. Un futuro nel nome di… Ronaldo. Chi l’avrebbe mai pensato, al 21 maggio del 2018, che sarebbe successo tutto questo in un anno? Eppure è accaduto. ...

Allenatore Juventus - Deschamps si defila : “Nel mio futuro c’è solo la nazionale francese” : E’ uno dei nomi che viene accostato da un po’ di tempo alla Juve. Senza troppa insistenza, però, a dir la verità. Didier Deschamps è ben saldo sulla panchina della nazionale francese e, dopo la conquista della Coppa del Mondo la scorsa estate, vuole conquistare anche gli Europei. “Nel mio futuro c’è la nazionale francese“, le sue parole. “La situazione è chiara, la mia testa e le mie energie sono rivolte ...

Prossimo Allenatore Juventus : Sarri avanza - le quote dei bookmakers : Prossimo allenatore Juventus: Sarri avanza, le quote dei bookmakers La scelta del Prossimo allenatore della Juventus è uno degli argomenti più discussi dagli appassionati di calcio. La scelta della società di non rinnovare il contratto a Massimiliano Allegri ha scatenato la fantasia dei tifosi. E al momento sembrano moltissime le ipotesi in campo. Si va dai nomi italiani, ai più blasonati tecnici internazionali. Prossimo allenatore ...

Pistocchi a Radio Kiss Kiss Napoli : “La Juventus ha già scelto il nuovo Allenatore” : Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: “Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell’anno prossima l’ha già preso”. Leggi anche : Ceccarini a KK: ” L’Atalanta è una bottega cara, non sará facile per il ...

Nuovo Allenatore Juventus - l’indizio di Lippi : “io e Allegri simili. Appena finiranno Champions ed Europa League sapremo…” : A margine dell’Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio fra Massimiliano Allegri e la Juventus, indicando un allenatore in lotta per le competizioni europee come possibile sostituto Con la separazione fra Juventus e Massimiliano Allegri “credo che sia finito un ciclo, e poi per vari motivi che non conosco, perché non ho ancora parlato con Allegri, è stato deciso di non prolungare il rapporto. Non ...

Allenatore Juventus : Inzaghi pista concreta - Conte non tramonta - ma spunta un nuovo candidato! : Allenatore Juventus ancora da decidere e valutare nel corso delle prossime settimane. La società bianconera pensa al futuro e si prepara a metter le mani sulla nuova guida tecnica in vista del futuro. Come trapelato nelle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe valutando molto attentamente la pista Simone Inzaghi. Un profilo affascinante che potrebbe trovare riscontri […] More

Juventus - nuovo Allenatore : spiraglio Conte - c’è il nuovo retroscena. Ecco i 5 candidati : nuovo allenatore Juventus- Dopo la festa scudetto e l’addio di Barzagli e Allegri dinanzi al proprio pubblico, la Juventus si prepara alla riflessione in vista del prossimo futuro. Chi sarà il nuovo allenatore bianconero? Tanti i nomi, tante le supposizioni, ma la sensazione è che la società bianconera sceglierà un profilo equilibrato in ottica futura. […] L'articolo Juventus, nuovo allenatore: spiraglio Conte, c’è il nuovo ...

Allegri : “Il nuovo Allenatore della Juventus avrà una squadra vincente. Futuro?…” : Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari tra Juventus e Atalanta nella 37esima giornata di Serie A e le celebrazioni dello scudetto: “Il nuovo allenatore della Juventus dovrà portare avanti questa squadra che è vincente. In Champions siamo arrivati al doppio confronto in condizioni non normali. Dopo la partita di Madrid ho dovuto mettere al riparo il campionato perché ...