10 000 euro per non avere problemi | due arresti per minacce ed estorsione a imprenditore

Ricerca sulle metastasi : 20 milioni di euro all’anno per 9 programmi speciali - risultato concreto del 5X1000 : Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro annuncia la partenza di tre nuovi programmi speciali sostenuti dal 5×1000, della durata di sette anni e dedicati allo studio delle metastasi. AIRC rafforza così l’impegno per affrontare la malattia metastatica, già al centro di altri sei programmi speciali 5×1000 attivati nel 2018. Il nuovo finanziamento di oltre sei milioni di euro porta così l’investimento annuo complessivo su questo fronte a ...

Ascolti TV | Social Auditel 16 maggio 2019 : Ottimo esordio per All Together Now - Michelle in cima al Trend Topic - Eurovision conta più di 500.000 Tweet : Social Auditel 16 maggio 2019: All Together Now tendenza mondiale Eurovision fa il boom, Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La sera del 16 maggio 2019 segna l’esordio di “All Together Now”, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in onda su Canale 5 e prodotto ...

Premi per le migliori tesi di laurea : contributi economici fino a 2.000 euro : Sono molti gli enti e le associazioni che, annualmente, mettono a concorso contributi economici funzionali a Premiare le migliori tesi di laurea redatte da giovani dottori del nostro Paese. Le tesi devono ovviamente rispecchiare il tema scelto dall'ente o dall'associazione che ha organizzato il Premio e solitamente rispecchia la finalità perseguita degli stessi....Continua a leggere

Se il cameriere porta (per errore) un vino da 5000 euro : Secondo la guida di degustazione Cult Wines, di Chateau le Pin Pomerol ne sono state realizzate solo 500 bottiglie nel 2001, un’annata difficilissima. Un’altra guida ne parla come di un vino «leggendario e mitico». Nella lista dei vini del locale è nella sezione “rarità”. E infatti, il suo prezzo si aggira sui 5000 euro, ma se avete la fortuna di capitare all’Hawksmoor Manchester, una catena di steakhouse di lusso britannica, lo potreste ...

De Rossi - audio su WhatsApp : «Dissi alla Roma - datemi 100.000 euro a presenza» : Dopo la conferenza stampa tenuta Daniele De Rossi per l?addio alla Roma a causa del mancato rinnovo deciso dal club, spuntano degli audio che il centrocampista avrebbe mandato a un amico, ma...

Truffa pensioni in Calabria : ritiravano assegni di parenti morti - danni per 500.000 euro : L'ultima operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza del gruppo di Locri è stata battezzata "vita eterna". Grazie anche all'ausilio degli uffici Inps è stato possibile rilevare situazioni illecite nelle erogazioni di trattamenti pensionistici a favore di persone decedute. La Truffa si è perpetrata dal primo gennaio 2010 al 31 luglio 2018. Sono stati accertati 17 casi di persone decedute nel 2011, 2013 2014 e per 9 di esse l'Istituto ...

Sony Xperia 1 in pre-ordine su Amazon Italia a poco meno di 1000 euro : Presentato allo scorso Mobile World Congress, Sony Xperia 1 è uno di quei prodotti che si distingue dalla massa e ora è in preordine su Amazon Italia a un prezzo di quasi 1000 euro! L'articolo Sony Xperia 1 in pre-ordine su Amazon Italia a poco meno di 1000 euro proviene da TuttoAndroid.

Multa da 5000 euro al melonaro abusivo : sequestrati quintali di cibo : Fabrizio Tenerelli Il blitz della polizia municipale è scattato in via Braie, dove l’uomo aveva allestito un banco attorno al proprio furgone, poco lontano tra l’altro dalla zona commerciale, popolata di supermercati Il fatto di essere stato Multato almeno altre cinque o sei volte nella stessa città, non è bastato a far desistere un commerciante ambulante di Genova, che oggi ha ricevuto un verbale da 5.000 euro per la vendita di ...

Francia - 2.000 euro a chi riuscirà a decifrare le parole di un'antica roccia misteriosa : Sembra l'inizio di un film di Indiana Jones, ma invece è realtà. In un villaggio francese c'è un'antica roccia, vecchia di secoli, su cui è scolpita un'iscrizione incomprensibile. Per anni gli esperti hanno cercato di comprenderla, ma senza risultati. Ora le autorità hanno deciso di tentare con una soluzione decisamente particolare: offrono una ricompensa di 2.000 euro a colui o colei che riuscirà a capire cosa è scritto sulla pietra. La roccia ...

Ecco il decreto sicurezza-bis : 5000 euro di sanzione per ogni migrante trasportato per chi salva senza rispettare le norme Sar : Salvini si attribuisce la competenza a vietare il transito delle navi ritenute pericolose e prevede che a indagare possano essere solo le Dda. Pene più pesanti per chi aggredisce le forze dell'ordine