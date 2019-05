Roma | la 19enne che ha ucciso il padre con un pugno torna libera | il pm | ' Si è difesa'

Blastingnews

(Di martedì 21 maggio 2019) Deborah Sciacquatori, la giovaneche domenica scorsa hasuocon un violentoin testa, ètain queste ore. Per il pm di Tivoli la ragazza ha agito per difendersi da quell'uomo che, secondo il suo racconto, vessava la famiglia da anni, in particolare proprio la madre. Anche gli abitanti e i vicini di casa hanno confermato che spesso si sentivano marito e moglie litigare furiosamente, ma Deborah, che quest'anno aveva anche gli esami di quinto superiore, non ne ha mai parlato con nessuno. Tutti hanno avuto parole dolci per lei, una ragazza che si è sempre spesa per la comunità di Monterotondo Scalo, località dove è avvenuto il dramma, situato non molto lontano dalla Capitale. Per guadagnarsi qualcosa lavorava in un bar del centro anziani del posto. Attualmente la giovane è indagata dalla Procura di Tivoli per eccesso colposo di legittima, ma non ...

