Renzi | L' Italia non conta più una cippa Conte? Un disastro | indegno di

(Di martedì 21 maggio 2019) Matteoda Milano va all’attacco del governo e chiarisce che il Pd non si alleerà mai con i 5 Stelle, come previsto e auspicato da alcuni osservatori. Ospite ieri sera dell’incontro elettorale organizzato dall’ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, capolista al Nord-est alle Europee,spiega: “Non vogliamo un accordo con i Cinquestelle, è ridicolo”.: “Grave mettere in dubbio la mia imparzialità” Dopo il caso Siri la Lega non si fida più del premier Cosa succederà dopo il voto di domenica prossima, il governo imploderà? “Non succederà nulla, quelli hanno la seggiola incollata, hanno litigato fino a oggi poi faranno finta di nulla come a Beautiful. Infine arriverà la legge di bilancio e allora sarà il nostro momento”.Secondo l’ex premier: “Nell’ultima settimana che abbiamo di fronte prima delle europee, ...

matteosalvinimi : ?? Boldrini: 'Il 26 maggio voto PD'. Un motivo in più per votare Lega! Da una parte Laura con Zingaretti, Renzi, la… - matteosalvinimi : #Salvini: un voto alla Lega domenica è un voto per l’Italia. Altro che piú Europa in Italia, serve piú Italia in Eu… - HuffPostItalia : 'L'Italia non conta più una cippa'. Il governo visto da Matteo Renzi -