Helen Mirren a Cannes in total pink dimostra che è sempre lei The Queen

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Chi se non? Il look sfoderato dall’attrice premio Oscar sul red carpet del Festival distupisce, ma non troppo. Una donna elegante come lei, non a caso scelta per bravura e raffinatezza per interpretare la Regina nel film “The”, può permettersi la capigliaturache ha incantato La Croisette.Ho conosciuto personalmentedurante un Festival di Venezia e sono rimasto colpito dalla bellezza di questa signora americana così cortese: quindi sono positivamente influenzato in questo mio giudizio sul suo nuovo look!Lasfonda definitivamente una porta sulla colorazione dei capelli e amostra quanto può essere raffinato ed elegante un color rosa pesca seppur sui capelli di una donna che non è più una bambina. Il mettersi in gioco, l’osare un po’ è tipico delle grandi ...

dangelo_fran : Aspiranti star, prendete appunti di stile da #HelenMirren a @Festival_Cannes - cocoa_key : RT @vogue_italia: La Palma d'Oro beauty del weekend va a Helen Mirren, che a 73 anni è riuscita a rendere i capelli rosa un accessorio ultr… -