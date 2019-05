TelevideoRai101 : Dl crescita, lo stop a Radio Radicale - ninabecks1 : RT @SenzaBarcode: ++ M5S contro, resta stop per proroga #RadioRadicale ++ Manca unanimita'' per riammettere emendamento (ANSA) - ROMA, 21 M… - Monica79811279 : RT @SenzaBarcode: ++ M5S contro, resta stop per proroga #RadioRadicale ++ Manca unanimita'' per riammettere emendamento (ANSA) - ROMA, 21 M… -

definitivo in commissione alla Camera agli emendamenti al decretoche sollecitavano una proroga per la convenzione di. Per il via libera occorreva l'unanimità dei gruppi, ma si è opposto il Movimento Cinque Stelle. Aspre le polemiche tra i rappresentanti politici. Tra le altre proposta di modifica non ammesse anche il rafforzamento del bonus bebè sollecitato dal ministro Fontana.(Di martedì 21 maggio 2019)