Di Maio nega l' evidenza | Nessuna lite in Cdm Ma poi ammette | Lega

(Di martedì 21 maggio 2019) “Nessuno ha litigato ieri sera, clima sereno in Cdm. L’unica questione è che ci sono delle osservazioni dal Colle ed è giusto che nei prossimi giorni ci siano delle interlocuzioni con il capo dello Stato per risolvere tutti i dubbi”. Luigi Di, ospite a Mattino Cinque, prova a stemperare le tensioni interne al governo, dopo lo scontro di ieri in Cdm sul decreto Sicurezza bis e sul ruolo del premier Giuseppe Conte.Poi però è lo stesso capo politico M5S a tornare sulla miccia da cui è divampato l’incendio. Per Di, infatti, l’attacco sferrato ieri a Conte dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti (che lo ha accusato di non essere super partes) è stato “ingiusto”. “Mai abbiamo avuto un presidente di garanzia come Conte. Questo presidente del Consiglio è di garanzia di tutte e due ...

