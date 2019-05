Decreto Famiglia | Tria | “Coperture non individuate Salvini e lo sforamento del 3%? C’è

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Le coperture per il“per ora non sono state” e quindi il provvedimento è stato rinviato. Il ministro dell’Economia, Giovanni, spiega in un’intervista ad Agorà, su Rai Tre, perché il pacchetto di misure portato in Consiglio di ministri non ha ricevuto il via libera nelle ore in cui il governo discuteva con toni accesi del dl Sicurezza. “Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si spenderà meno di quanto preventivato (per il reddito di cittadinanza, ndr) si saprà a fine anno e non adesso. È inoltre chiaro che queste spese non possono essere portate all’anno successivo”, ha detto il titolare di via XX Settembre. Politica Di F. Q.. Governo, rinviato l’ok alSicurezza bis dopo un Consiglio dei ministri fiume. Conte: “Criticità segnalate dal ...

Agenzia_Ansa : Tria: 'Coperture su decreto famiglia 'non individuate'. Il ministro dell'Economia: '3% di deficit? Decisione non au… - repubblica : Tria boccia gli 80 euro di Renzi: 'Sbagliati, vanno riassorbiti'. Decreto Famiglia senza coperture [news aggiornata… - MinLavoro : Il Sottosegretario @cla_cominardi: necessario in CdM il Decreto famiglia -