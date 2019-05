Bobo Vieri e i trucchi per avere una barba da bomber

gqitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Cosa significa, oggi, essere un? Rientra in questa categoria chi sa approcciarsi a un modo di vivere pratico e diretto, che punta al risultato, con un atteggiamento sempre positivo, coinvolgente e con un pizzico di humor. Il, insomma, va dritto al punto, fa quello che deve fare, ma non per forza si prende troppo sul serio. E per questo è amato da tutti. Gillette è uno dei leader mondiali della rasatura e del grooming. Quest'anno si avvale della collaborazione dell'ex calciatore, insieme a sua moglie Costanza Caracciolo, e lancia una nuova sfida a tutti i "" con la passione per la cura della loro. #ShaveLikeaè più di una campagna. È una sorta di how-to di tutti i giorni, raccontato attraverso sketch ironici e attitudini pratiche. Se è poi il “in carne e ossa a dare pillole di grooming, con la sua genuinità e gioia ...

leleadani : RT @FernandoFiore: One Italian #amico and one Argentinian #gomia ... mangiando sushi ... SAY NO MORE SENKIU @vieri_bobo Buon viaggio y .… - uklstef : RT @holyernia: Madonna Bobo Vieri sei un genio - Pollydolce : Bobo Vieri papà dolcissimo con la sua piccola Stella -