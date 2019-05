Bassano del Grappa, anziana sbanda con l’auto e finisce in una pasticceria: tragedia sfiorata

Momenti di paura ieri sera, poco dopo le 19 in piazzale Firenze, a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Un’auto è finita in una pasticceria dopo aver sfondato la vetrina: fortunatamente nessuno è rimasta ferita. Stando a quanto ricostruito, alla guida della vettura – una Lancia Musa – c’era una 79enne del posto: avrebbe per errore accelerato in fase di parcheggio e poi, presa dal panico, non è più riuscita a controllare la macchina, ha così finito per invadere marciapiede, aiuola e plateatico per poi piombare all'interno del locale. Fortunatamente, la pasticceria era già chiusa con nessuna persona all’interno, illesa anche la conducente.

