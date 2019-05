Arbitro muore in campo | video choc Infarto Victor Hurtado in stadio Bolivia a 4000m

Le notizie del giorno – Lutto in casa Inter - colpaccio Napoli - muore un Arbitro : muore GIOVANE CALCIATORE Inter – Gravissimo Lutto in casa Inter. Non ce l’ha fattaMaicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol ...

Tragedia nel calcio boliviano - Arbitro muore in campo per arresto cardiaco : inutili i soccorsi : Il direttore di gara è morto dopo essere stato trasportato in ospedale, i tempestivi soccorsi non sono bastati a salvargli la vita Tragedia nel calcio boliviano, l’arbitro Victor Hugo Hurtado è morto a 32 anni dopo essere stato colpito da due arresti cardiaci. Il fatto è avvenuto durante la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero della seconda divisione boliviana, finita 5-0 per i padroni di casa. Hurtado ha avuto un primo ...