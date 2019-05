Windows 10 May Update | disponibile la build 18362 116

surface-phone

(Di lunedì 20 maggio 2019) Microsoft ha rilasciato ieri sera un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con10 May 2019: si tratta della.116. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4505057 ed èal download per i partecipanti al programmaInsider nei canali di distribuzione Slow e Release Preview. Changelog Addresses an issue that may prevent access to some gov.uk websites that don’t support HTTP Strict Transport Security (HSTS) when using Internet Explorer 11 or Microsoft Edge. Addresses an issue in which installation may fail with the error, “0x800f081f – CBS E SOURCE MISSING.” Problemi noti After installing this, users may experience error “0x800705b4” when launchingDefender Application Guard orSandbox. Download Per installare subito la nuova, è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza > ...

