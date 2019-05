Pullman Flixbus fuori strada in Germania | muore tifosa trentina della Lube

repubblica

(Di lunedì 20 maggio 2019) La vittima, Cristina Pavanelli, era andataa Berlino per la finale di Champions del volley. Sulla via del ritorno l'incidente in auto

Corriere : Germania, pullman Flixbus si ribalta: muore italiana di 63 anni, feriti i figli - GiulivoGiovanni : RT @leggoit: Pullman #flixbus si rovescia a #monaco: morta italiana di 63 anni, feriti i figli - bc_emergenza : RT @leggoit: Pullman #flixbus si rovescia a #monaco: morta italiana di 63 anni, feriti i figli -