Oggi «mezzo» Ftse Mib stacca la cedola | Intesa Sp la big più generosa

ilsole24ore

(Di lunedì 20 maggio 2019) 20 società su 40 del paniere staccheranno laagli azionisti per un monte dividendi complessivo di circa 11,5 miliardi di euro. L'operazione comporterà un ribasso tecnico pari al 2,08% in apertura sulMib. Staccostraordinaria anche per Fca...

borghi_claudio : Solo oggi chieste condanne per i derivati Monte Paschi e intanto Mussari per queste cosucce - franco_vitrotti : RT @Quoretorino: Possiamo essere atei, cattolici, pastafariani, etc... ma non possiamo non condividere questo messaggio! 'Gesù ci insegna… - Trash_Parade1 : RT @laa_lallii: Gli anni scorsi hanno squalificato per una bestemmia detta mezzo addormentati alle 4 di notte Oggi, 13 maggio, Francesca D… -