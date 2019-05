motorinolimits

(Di lunedì 20 maggio 2019) Quella diè una gara singolare nel calendario della F1, nonostante sia la più celebre dell’intera stagione. Ilcittadino, su cui si corre dagli anni 20 del secolo scorso, è famoso per la sede stradale stretta e tortuosa che si snoda nel centro del Principato, con le barriere che non perdonano il minimo … L'articolo: ipiùper ilpiùMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Monaco: i pneumatici più morbidi per il circuito più lento - MotoriNoLimits : Monaco: i pneumatici più morbidi per il circuito più lento - newseffe1 : RT @Graftechweb: La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio di Mon… -