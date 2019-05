Inter | Champions a rischio! Spalletti sottolinea | “contro l’Empoli è una finale | vietato

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dopo aver incassato 4 gol dal Napoli, Lucianovolge lo sguardo alla sfida contro l’Empoli: una vera e propriaper l’che si gioca l’ultimo match point per entrare inLeague Dopo il pareggio con l’Udinese, l’incassa una sonora sconfitta contro il Napoli e rimanda nuovamente il discorsoalla prossima gara. I nerazzurri si ritrovano quarti, a pari punti con l’Atalanta a quota 66 e a +1 sul Milan, con una sola gara da giocare contro l’Empoli costretto a vincere per avere la certezza di restare in Serie A: una gara importante come una. Lo spiega Lucianovistato dopo il netto 4-1 subito a Napoli: “dobbiamo mantenere la lucidità, la squadra ha fatto una brutta partita ma ha nelle mani il proprio destino. A Napoli ci sta di perdere, non in questa maniera: la prossima partita è ...

FBiasin : L'#Inter si gioca la qualificazione alla #Champions all'ultimo turno, come un anno fa, ma a differenza di un anno f… - AntoVitiello : La #Juve pareggia in casa con l'Atalanta. Il #Milan va in #Champions se fa 3 punti a Ferrara e l'#Atalanta non vinc… - Inter : ??? | CONFERENZA #Spalletti: 'Dobbiamo risalire sul pullman della Champions League. Tutti i milioni di #InterFans c… -