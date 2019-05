Il videogioco che proponeva tra le missioni quella di uccidere un giornalista 

agi

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Un giornalista ha corrotto un poliziotto e riceverà una valigetta piena di documenti sensibili. È il momento di renderlo famoso in maniera diversa dache si aspetta”. È questo l'incipit della missione chiamata ironicamente “Breaking news” delfreemium per smartphone Sniper 3D Assassin, in cui al giocatore viene chiesto di sparare ea un giornalista. Di più: una volta raggiunto l'obiettivo, sopra al cadavere del giornalista compare il messaggio di congratulazioni “Questa è una storia da prima pagina!”. Una missione e un umorismo che hanno scatenato non poche polemiche negli Stati Uniti dopo che, nei giorni scorsi, un cronista del New York Times ha notato il giovane nipote armeggiare con il cellulare con questo gioco e ha twittato pubblicamente il suo sdegno. My nephew let me play an iPad shooting game with him. He chose the mission: It's called “Breaking ...

