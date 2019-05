GF 16 | la De Andrè forse tradita di nuovo | il suo fidanzato beccato con una ragazza

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) La sedicesima edizione del Grande Fratello sta avendo numerosi colpi di scena anche al di fuori della casa più spiata d'Italia. Nelle scorse settimane Giorgio Tambellini,di Francesca De, sembrava che stesse per tradire la nipote di Fabrizio De, ma grazie ad un incontro tra i due la questione sembrava essersi risolta. A quanto pare però non è così. Giorgio Tambellini potrebbe aver tradito Francesca DeSecondo numerose testimonianze, dopo la vicenda con la bionda Rosi, pare che questa volta l'imprenditore toscano sia statoinsieme ad unamora, mettendo nuovamente in discussione la relazione con la De. Durante l'ultima puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso, l' ex concorrente del Grande Fratello 11 Biagio D'Anelli ha dichiarato di avere visto Tambellini in un locale assieme ad unamora, mentre assumeva atteggiamenti ...

GianzDav : @lorenzop2311 @Scacciavillani @luca_vota @antiliberismo @NicolaBellu @antonioripa @BibMarino @Diesira3 @Gianni_Elia… - giu92119728 : Se mai andrà in nomination..??FUORI GENNARO?? È protetto e ritenuto 'santo' dalla Dè Andrè, forse perchè è peggio d… - Il_Jordy : Ma come si fa a dire che Gaetano è falso? È uno dei pochi che quando c'è una cosa che non gli sta bene la dice (for… -