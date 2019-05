E alla fine Idomeneo porta a casa la pelle

La classifica della Serie A a una giornata dalla fine : Quattro squadre si giocheranno all'ultima giornata gli ultimi due posti in Champions League, mentre Genoa e Fiorentina rischiano grosso

Festiva di Cannes 2019 - Alain Delon premiato : “Penso a questo come alla fine della mia carriera” : “Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”. È un Alain Delon in lacrime quello che scende dal palco di Cannes dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Uno scatolino di plastica con dentro un rametto dorato che Alain osserva con malcelato distacco e una punta di malinconia. Dopo i convenevoli di rito glielo porge la figlia Anouchka, nata dalla relazione in tarda età con la top model olandese Rosalie van ...

5 possibili re sul Trono di Spade alla fine di Game of Thrones : Mancano poche ore alla puntata finale di Game of Thrones, una delle serie tv più seguite della storia, un’avventura epica lunga otto stagioni che, fra battaglie, intrighi, tradimenti, amori e magie, ha accompagnato la vita di milioni di persone per più di dieci anni. Un ultimo episodio per capire chi vincerà davvero il “gioco dei troni” a Westeros e siederà sul Trono di Spade.

Cade dalla finestra al quarto piano : muore bambina di 9 anni : È accaduto nel primo pomeriggio di domenica in una palazzina di via Enrico Fermi. Sembra che la piccola stesse giocando in camera da letto. Indagano i carabinieri

Biella - si lancia dalla finestra 17 giorni dopo il tentato suicidio del figlio : morta 77enne : Il tragico gesto venerdì sera. Una donna si è lanciata dalla finestra della casa di riposo, nella provincia di Biella, dove era stata ricoverata dopo l'incendio appiccato dal figlio che, a sua volta, aveva tentato il suicidio cospargendosi di benzina, il primo maggio scorso. Annamaria Beccaro aveva 77 anni.Continua a leggere

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : freddo e maltempo almeno fino alla fine del mese di Maggio [DETTAGLI] : L’Italia si prepara a vivere l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di Maggio irriconoscibile. Sabato 18 e domenica 19 Maggio avremo ancora piogge, forti temporali, freddo anomalo e nevicate sui rilievi alpini fino ai 1.300 metri di altitudine. Maggio è stato già caratterizzato da due irruzioni d’aria artica nel Mediterraneo, l’ultima delle quali ha fatto ripiombare anche il Sud Italia in pieno inverno, con l’Etna completamente ricoperto ...

Valentino Rossi MotoGP GP Francia 2019 : “Io punto sempre a vincere. E’ difficile ma ci proverò fino alla fine” : Sono quasi due stagioni dall’ultima vittoria. Nell’Università del Motociclismo di Assen, Valentino Rossi si regalò l’ultima perla, portando il computo dei successi a 115. Ma il campione di Tavullia non è solito guardare al passato. Lui ama ancora troppo correre e quindi l’obiettivo del decimo titolo iridato in carriera è sempre lì in testa all’elenco delle priorità. Per raggiungere un traguardo così prestigioso, ...

Bundesliga - si gioca per il titolo e per la Champions : la situazione a 90' dalla fine : Nell’ultima giornata di Bundesliga tanti i verdetti ancora da scrivere: dal titolo alla zona Champions. Gli occhi saranno puntati su due campi: a Monaco di Baviera il Bayern ospita l’Eintracht Francoforte e a Mönchengladbach si gioca il derby tra i due Borussia. Il Dortmund deve vincere e sperare nella contemporanea sconfitta del Bayern di Kovac. Ma c’è ancora un importante verdetto da consegnare al campionato: la quarta ...

De Laurentiis alla cena di fine anno : «Napoli - Insigne come Quagliarella» : «Stasera ringrazierò Ancelotti e la squadra, non era facile ricominciare dopo il ciclo di Sarri». Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Tv Luna, appena prima della cena...

Era stata appena sfrattata! Si suicida buttandosi dalla finestra del Comune : Dramma ieri a Torino, in piazza Palazzo di Città, dove una donna di 63 anni dipendente del Comune – che lì ospita i suoi uffici centrali – è morta dopo essersi gettata dal bagno del terzo piano dell’ufficio economato verso il cortile interno. Non ci sono dubbi sul fatto che si è tratto di un suicidio.--E’ accaduto intorno alle 15.30 di ieri, mercoledì 15 maggio. La sessantatreenne lavorava a Palazzo civico come fattorina. ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 2-5 Kohlschreiber vicino alla fine - troppi gratuiti per Marco Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...

10 dinamiche di coppia che ti fanno capire che alla fine va tutto bene : La convivenza, sia quella matrimoniale sia quella di fatto, è un’esperienza che tutti, almeno una volta nella vita, si sono trovati ad affrontare. “Affrontare”, un termine che si abbina di solito ad altri come “tempesta”, “problema”, “una giornata complicata”, e che con la convivenza sta bene quanto un’oliva in un martini.Per essere sinceri fino in fondo, per fare ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta prossimo alla scelta questo fine settimana : Anche questa stagione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è quasi giunta al termine e, come di consueto, si concluderà con le scelte dei tronisti nella famosa villa. I tre tronisti del trono classico, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ormai devono avere le idee chiare su chi dei loro corteggiatori scegliere come compagno di vita e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, Andrea ...