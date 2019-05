Chiara Ferragni affitta Gardaland per i 32 anni | il web protesta | ' Manie di protagonismo'

Chiara Ferragni affitta un parco divertimenti per il party di compleanno : critiche dal web : Non è una novità ma Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé. L'imprenditrice digitale più popolare d'Italia ha da poco compiuto 32 anni e per festeggiare in grande stile ha scelto un luogo appropriato per non passare inosservata: il parco divertimenti di Gardaland, per l'occasione ribattezzato Chiaraland.Per certi versi il posto scelto ricorda il luna park kitsch, sfavillante e trash dei Ferragnez nella quale si è festeggiato il ...

La maglietta serve per ricordarti come ti chiami? Gli hater contro Chiara Ferragni : La maglietta, con tanto di nome e sua foto mentre posa come una diva, ha attirato su Chiara Ferragni, puntualmente, le critiche sarcastiche degli hater che la accusano di megalomania. A scatenarli questa volta è bastata una semplice tshirt che la Ferragni ha indossato nella sua ultima immagine postata su Instagram.-- Seduta sul divano di casa, Chiara Ferragni sorride, sfoggiando un look decisamente casual e comodo...ma gli hater si ...

Chiara Ferragni si sfoga : “L’Italia è l’unico Paese dove Uber non funziona a causa di una stupida legge appena approvata” : “Non posso credere che l’Italia sia l’unico Paese dove c’è un tale scontro tra i tassisti e gli autisti di Uber”. Dalle sue Instagram story, Chiara Ferragni si lascia andare ad uno sfogo sulla questione della regolamentazione dei servizi di Ncc e Uber, lanciandosi in un’invettiva anche contro il governo: “Grazie a questa nuova legge molto famiglie sono rimaste senza lavoro per una decisione presa l’altra sera e che proprio non condivido ...

Chiara Ferragni - schiaffo alla miseria. Il "regalino" di Fedez per il suo 32esimo compleanno : Nelle sue Instagram stories Chiara Ferragni mostra fiera i regali di compleanno ricevuti da suo maritino Fedez e oltre alle centinaia di rose con cui il rapper le ha ‘invaso’ la casa a Milano, c'è anche un anello dal costo esorbitante. L'anello da sogno composto da cinque fedi intrecciate, tutte tem

Basta con il cyberbullismo! Chiara Ferragni contro gli haters : Chiara Ferragni si è schierata contro il cyberbullismo e, per lanciare il suo messaggio, si è trasformata in una bambola di pezza. Minigonna, top celeste, giacca in pelle nera e lunghi capelli biondi la rendono del tutto uguale alla beniamina in carne ed ossa delle giovanissime. Ma ogni occasione è buona per puntarle il dito contro. Così Chiara ha voluto sottolineare ancora una volta il suo messaggio contro i cyberbulli attraverso una serie di ...

Hai un maialino in testa? Chiara Ferragni multicolor non piace : La bella influencer ha postato sui social due versioni, una con i capelli celesti e una in rosa, testando i gusti dei suoi follower. Molti, però, non hanno gradito passando direttamente alle offese Capelli blu o rosa? La versione Sailor Moon proposta da Chiara Ferragni suoi social ha diviso l’opinione del web. Come sempre del resto, visto che tutto ciò che l’imprenditrice digitale fa o dice scatena reazioni mediatiche. La nuova ...

Copiona! Chiara Ferragni come Ariana Grande non convince : Di recente la business woman, mamma e influencer, la signora #ferragnez, ha sfoggiato una parrucca rosa, capelli lisci e lunghi alla Ariana Grande, e ha postato uno scatto sui social. Il post è stato preceduto da un altro in cui la chioma della star è light blue. Chiara sta sperimentando con i colori, complice la primavera e la voglia di attirare l’attenzione dei suoi fan... ma pare che la cosa non piaccia molto! Infatti cìè ...

Chiara Ferragni e la festa della mamma - fiori e dediche social per Marina Di Guardo : Per la festa della mamma, Chiara Ferragni e le sue sorelle hanno preparato una bellissima sorpresa per Marina Di Guardo. La scrittrice, mamma di tre figlie, ha infatti ricevuto un grande mazzo di...

Chiara Ferragni incontra George Clooney : "Per me Fedez è più bello" : Ospite di un evento organizzato dalla NASA negli Stati Uniti, Chiara Ferragni si è fatta immortalare alla festa nientemeno che con l'attore americano George Clooney.Immediatamente i follower della fashion blogger si sono scatenati davanti allo scatto che ritrae insieme la moglie di Fedez e l'ex stella di E.R - Medici in prima linea, poi diventato un interprete al cinema, tanto che la Ferragni alla fine ha scherzato: “Adoro George, ma nel ...

Chiara Ferragni massacrata (di offese) : "Ma tutte quelle ossa..." - : Anna Rossi Chiara Ferragni è stata presa di mira ancora una volta. La foto scattata prima di partire per la Polinesia ha sollevato un polverone Chiara Ferragni è sempre presa di mira dai fan. Quello che fa non va mai bene. Una foto e un video possono in un attimo sollevare un mare di polemiche. E anche questa volta è successo questo. Con un po' di ritardo ma è successo comunque. In partenza per la Polinesia, ha pubblicato sul suo ...