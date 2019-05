Spoiler Una Vita | Casilda non partecipa al funerale del marito | Blanca ha un’emorragia

Spoiler Una Vita : Samuel complice di Ursula nel rapimento del figlio di Blanca : Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva iberica “Una Vita”. Al centro delle trame dei prossimi episodi italiani ci sarà il nascituro Moises (figlio di Blanca e Diego Alday). La piccola creatura verrà rapita alla nascita da Ursula e Samuel. La malvagia Dicenta oltre a far sprofondare nella disperazione totale la primogenita, tenderà un nuovo inganno al figliastro Diego, quando sarà sul punto di scoprire la verità sulla misteriosa assenza del ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : esplode una bomba alla villa di Francisca : La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a sorprendere il pubblico con avventure ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” questa settimana, è stata attuata l’atroce vendetta di Severo Santacruz nei confronti di Francisca Montenegro, ma a pagarne le conseguenze sono stati altri personaggi. Un momento di gioia e felicità si è trasformato in una tragedia, a causa del marito di ...

Una Vita Spoiler : Blanca minaccia Diego - Ursula affida il nipote alle suore : Il parto di Blanca Dicenta terrà banco nelle puntate della soap opera “Una Vita” che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le anticipazioni rivelano che Ursula dopo aver rapito il nipote Moises lo affiderà a delle suore, facendo credere alla moglie di Samuel Alday di aver partorito una bambina senza Vita. La primogenita dell’ex governante di ritorno della sepoltura della neonata avrà una crisi di nervi, fino ad arrivare a puntare un ...

Una Vita - Spoiler fino al 25 maggio : Samuel violenta Blanca : Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera Una Vita sono al quanto drammatiche. Gli episodi che andranno in onda nel nostro paese dal 18 al 25 maggio raccontano di Samuel che abuserà di Blanca violando il suo corpo contro il suo volere. La ragazza riuscirà a reagire e attaccherà pesantemente l'Alday dicendogli che, nonostante la violenza, lui non potrà mai avere il suo amore. A causare tutto questo sarà la diabolica Ursula, la quale ...

Spoiler Una Vita : la morte di Jaime - il sospetto di Diego sulla scomparsa del padre : Uno dei personaggi del popolare sceneggiato spagnolo “Una Vita” nelle prossime puntate si macchierà le mani di sangue. Si tratta di Samuel Alday, che perderà il senno della ragione dopo essere stato smascherato dal padre Jaime. Il figliastro di Ursula Dicenta per impedire al genitore di svelare alla polizia di aver abusato della moglie, e di aver fatto credere a Diego di essere ad un passo dalla morte, si renderà protagonista di un gesto ...

Uomini e donne - Spoiler registrazione : Armando lascia dopo una lite furibonda con Barbara : Le nuove puntate del trono Over di Uomini e donne sono state registrate lo scorso 14 maggio negli studi Elios di Roma e dove, stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' è successo un po' di tutto. Clima infuocato nello studio di Maria De Filippi dove il parterre è stato rivoluzionato tra addii e ritorni. Pamela Barretta è tornata nel programma dopo la fine burrascosa con Stefano, reo di aver mandato alcuni messaggi ...

Una Vita - Spoiler : Arturo chiede a Silvia di sposarlo : Gli spoiler della famosa soap opera Una Vita rivelano interessanti novità. Nelle prossime puntate della serie televisiva, Arturo Valverde e Silvia Reyes, interpretati rispettivamente dall'attore Manuel Reguiero e dall'attrice Elia Galera, riusciranno a svergognare il generale Fernando Zavala. La Reyes verrà poi avvelenata dall'uomo. Nel contempo Valverde farà irruzione nella casa di Zavala per cercare la donna, ma sarà bloccato dai soldati. A ...

Spoiler Una Vita : Blanca perde il controllo - Ursula ha rapito il nipote : Nuovo spazio incentrato sulla soap opera di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli Spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese rivelano che Ursula Dicenta farà soffrire la figlia Blanca. Quest’ultima sarà ossessionata dal fatto che il suo bambino sia ancora vivo fino a perdere il controllo, nonostante Diego Alday farà di tutto per incoraggiarla ad andare avanti. Il sospetto della ...

Una Vita - Spoiler dal 19 al 25 maggio : Samuel aggredisce Blanca : Gli spoiler delle prossime puntate di Una Vita riservano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 25 maggio, i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina decideranno di protestare e ribellarsi per la morte del loro collega e si recheranno a calle Acacias. Nel frattempo il generale Zavala e Silvia Reyes diventeranno marito e moglie, ma Arturo Valverde durante il suo discorso farà trapelare il fatto che non ha ancora ...

Spoiler Una Vita : Blanca accusa la madre Ursula di aver scambiato suo figlio : La famosa soap spagnola "Una Vita", nata da un'idea dell'autrice Aurora Guerra, continua a stupire il pubblico con colpi di scena a ripetizione. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese svelano che Blanca Dicenta, in preda alla disperazione per non aver trovato il figlio Moises dopo averlo dato alla luce, minaccerà la madre. Ursula, infatti, verrà accusata dalla primogenita di essere la ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè fa una bruttissima fine : gaffe di Malgioglio - clamoroso Spoiler : Tramite Instagram Cristiano Malgioglio anticipa i punti salienti della puntata di stasera del Grande Fratello. "Ne vedrete delle belle… preparatevi a tutto" scrive Malgioglio in un post e aggiunge una foto di Francesca De Andrè con tanto di scritta "no comment". La gieffina è al centro delle polemic

Una Vita - Spoiler spagnoli : Lolita riconosce l’assassino di Samuel Alday : La soap opera spagnola “Una Vita” riesce a catturare l’attenzione dei telespettatori grazie ai colpi di scena che non mancano mai. Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva LA 1 TVE la settimana in corso, si ripresenterà ad Acacias 38 il malvagio uomo che ha ucciso Samuel Alday. Si tratta di Cristobal, che rimetterà piede nel quartiere iberico per uccidere Genoveva. Quest’ultima verrà protetta dal nuovo compagno Alfredo, che ...

Spoiler Una Vita fino al 18 maggio : Leonor non si fida di Inigo : Le trame di "Una Vita" degli episodi in onda da domenica dodici maggio fino al diciotto, svelano che sarà difficile la situazione di Blanca, la quale sarà costretta a trascorrere il tempo con un uomo di cui non è innamorata. Inoltre, il Colonnello Valverde sarà triste, poiché saprà che Silvia convolerà a nozze con il macabro Zavala. La giovane Leonor non si sentirà ancora pronta a dare fiducia ad Inigo, in quanto sente ancora la nostalgia del ...

Spoiler Una Vita : Ursula pugnala Carmen - Blanca e Diego ritrovano loro figlio : Le anticipazioni sulla famosa soap opera di origini iberiche “Una Vita” si fanno sempre più interessanti. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno prossimamente, la malvagia Ursula Dicenta si renderà protagonista dell’ennesima malefatta. L’ex governante ferirà gravemente la sua domestica Carmen all’addome per essersi messa contro di lei. In particolare quest’ultima tenterà invano di impedire alla sua signora di rapire il figlio di ...