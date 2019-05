Roma | lite in famiglia | muore uomo di 42 anni | interrogata la figlia 19enne

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Una terribile tragedia familiare si è verificata questa mattina a Monterotondo Scalo, alle porte di: undi 42è deceduto dopo aver ricevuto una coltellata alla testa. L', secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, sarebbe stato colpito dalladi 19con un coltello. Precisiamo, per dovere di cronaca e completezza di informazione, che la giovane è stata portata in caserma per essere, e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Il dramma si sarebbe consumato dopo l'ennesimacon il padre, che, secondo quanto riporta Repubblica,it, spesso aveva atteggiamenti violenti sia nei confronti della ragazza, che di sua madre. La ricostruzione della tragedia Tutto sarebbe accaduto in pochi, concitati, istanti. Infatti, come già detto, le due donne stavano uscendo per fare un giro, quando l', con modi piuttosto bruschi, avrebbe tentato di ...

tpi : Monterotondo (Roma), ragazza di 19 anni uccide il padre durante una lite - Noovyis : Un nuovo post (Monterotondo (Roma), ragazza di 19 anni uccide il padre durante una lite) è stato pubblicato su Play… - Valdarnopost : #Montevarchi Lite in via Roma, salta fuori un coltello. Un uomo in codice rosso -