Motocross | GP Portogallo MXGP 2019 | orari delle gare e come vederle in tv e streaming Il

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Il fine settimana del Gran Premio del, sesto round stagionale del Mondiale, si conclude quest’oggi con lo svolgimentodue manche di gara dellae della MX2. Ad Agueda continua il testa a testa per il titolo iridato tra Antonio Cairoli e Tim Gajser, con l’azzurro che è reduce dalla strepitosa doppietta di Mantova ed ora va a caccia di un altro successo fondamentale per allunulteriormente in classifica nel tentativo di avvicinare il tanto agognato decimo Mondiale. In questo momento il vantaggio del siciliano nei confronti del campione sloveno è di 40 punti, mentre in terza piazza prova a non mollare il francese Gauthier Paulin, staccato di 66 punti dalla vetta ma sempre in grado di giocarsi i successi di tappa in determinate condizioni. Il Gran Premio delverrà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport ed in diretta ...

AndreaEttori : RT @corsedimoto: MXGP VIDEO - antipasto di quello che vedremo Domenica tra @Antoniocairoli e Tim Gajser nella manche di qualifica ad Agueda… - corsedimoto : MXGP VIDEO - antipasto di quello che vedremo Domenica tra @Antoniocairoli e Tim Gajser nella manche di qualifica ad… - MxAddiction : Cairoli e Olsen in Pole nel GP del Portogallo di Agueda - -