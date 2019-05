La scelta di Giorgia Meloni | Mai più con Berlusconi | alleati con Salvini

huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) C’erano una volta Silvio, Matteo. In quest’ordine di rilevanza. Ma la foto a tre del centrodestra è sempre più un ricordo sbiadito. Eha fatto una: “Mai più con”, perché “troppe cose ci dividono” e invece alleanza con. Con l’obiettivo di essere “la sorpresa” alle Europee e ribaltare i rapporti di forza dentro l’area di centrodestra.In un’intervista al Messaggerodice che “l’unica alternativa possibile, e lo vedremo dopo il voto Ue, è una maggioranza FdI-Lega. Mai con chi si allea con il Pd come in Sicilia. Dalle amministrative all’ Europa, troppe cose ci dividono da Forza Italia”. In Europa, invece, “io lavoro per un’alleanza che dal Ppe si deve spostare a ...

